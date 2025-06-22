Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 35: Luapan Emosi Ariana Jelang Ulang Tahun Indar

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |18:00 WIB
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 35: Luapan Emosi Ariana Jelang Ulang Tahun Indar
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 35: Luapan Emosi Ariana Jelang Ulang Tahun Indar (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Tebaran Hati akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Cerita dimulai ketika Ariana memilih meluapkan emosinya dengan membersihkan seisi rumah. 

Sementara itu, Dito merasa gelisah dan meminta saran dari Armand tanpa menjelaskan masalah yang sebenarnya mengganggunya. Armand pun menenangkan Dito dan mengatakan bahwa hidup adalah tentang memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuat.

Menjelang kejutan ulang tahun Indar, Kei membeli kue sesuai permintaan Armand. Dito yang baru sampai rumah langsung mengajak Ariana untuk bersiap-siap, namun terkejut melihat kondisi rumah yang sudah rapi dan bersih. Saat Dito mengajaknya memberikan kejutan untuk Indar, Ariana meluapkan emosinya. Ia masih belum bisa menerima sepenuhnya. Dito pun mencoba merayunya agar tetap ikut ke rumah Armand.

Sinopsis Tebaran Hati Eps 33: Perhatian Dito Luluhkan Ariana
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 35: Luapan Emosi Ariana Jelang Ulang Tahun Indar (Foto: RCTI)

Di sisi lain, Armand dibantu Arif tengah menyiapkan dekorasi ulang tahun Indar. Kei datang hampir bersamaan dengan Dito dan Ariana. Namun, amarah Ariana memuncak saat mengetahui Armand meminta bantuan Kei untuk menyiapkan kejutan. Padahal, Kei sudah membawa kue ulang tahun. Kei hanya bisa terdiam ketika Ariana memarahinya di depan rumah Armand. Merasa sedih dan canggung, Armand pun memilih menghampiri Dito yang masih berada di dalam mobil.

Bagaimana suasana hari ulang tahun Indar? Saksikan Layar Drama Indonesia Tebaran Hati setiap hari pukul 19.30 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #TebaranHati #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke.

(aln)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement