JAKARTA - Sinopsis sinetron Tebaran Hati akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Cerita dimulai ketika Ariana memilih meluapkan emosinya dengan membersihkan seisi rumah.

Sementara itu, Dito merasa gelisah dan meminta saran dari Armand tanpa menjelaskan masalah yang sebenarnya mengganggunya. Armand pun menenangkan Dito dan mengatakan bahwa hidup adalah tentang memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuat.

Menjelang kejutan ulang tahun Indar, Kei membeli kue sesuai permintaan Armand. Dito yang baru sampai rumah langsung mengajak Ariana untuk bersiap-siap, namun terkejut melihat kondisi rumah yang sudah rapi dan bersih. Saat Dito mengajaknya memberikan kejutan untuk Indar, Ariana meluapkan emosinya. Ia masih belum bisa menerima sepenuhnya. Dito pun mencoba merayunya agar tetap ikut ke rumah Armand.

Di sisi lain, Armand dibantu Arif tengah menyiapkan dekorasi ulang tahun Indar. Kei datang hampir bersamaan dengan Dito dan Ariana. Namun, amarah Ariana memuncak saat mengetahui Armand meminta bantuan Kei untuk menyiapkan kejutan. Padahal, Kei sudah membawa kue ulang tahun. Kei hanya bisa terdiam ketika Ariana memarahinya di depan rumah Armand. Merasa sedih dan canggung, Armand pun memilih menghampiri Dito yang masih berada di dalam mobil.

