Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 12A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Preman Pensiun X episode 12A bercerita tentang Bubun, Iding, dan Otang yang berada di rumah Jack sambil menunggu para debt collector datang.

Saat Ferry dan Salim tiba di rumah Jack, mereka kaget melihat banyak orang di rumah Jack. Namun Jack mengatakan, kalau Bubun, Iding, dan Otang hanya teman-teman di terminal.

Bubun langsung meminta Ferry dan Salim masuk dan berdiskusi mengenai utang Jack. Kedua debt collector itu kemudian meminta Jack segera melunasi utangnya beserta semua bunganya.

Jika tidak, maka Ferry dan Salim akan menyita barang-barang berharga yang ada di rumah Jack. Di lain pihak, Guntur, Gagah, dan Perkasa menarik iuran ke pedagang kaki lima.

Saat Eeng cs mendekatinya, Guntur panik dan melarikan diri diikuti Gagah dan Perkasa. Gagah yang tertinggal berhasil ditangkap Eeng cs. Gagah mencoba melawan namun tidak berhasil.