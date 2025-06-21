Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 12A

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |15:30 WIB
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 12A
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 12A. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Preman Pensiun X episode 12A bercerita tentang Bubun, Iding, dan Otang yang berada di rumah Jack sambil menunggu para debt collector datang. 

Saat Ferry dan Salim tiba di rumah Jack, mereka kaget melihat banyak orang di rumah Jack. Namun Jack mengatakan, kalau Bubun, Iding, dan Otang hanya teman-teman di terminal.

Bubun langsung meminta Ferry dan Salim masuk dan berdiskusi mengenai utang Jack. Kedua debt collector itu kemudian meminta Jack segera melunasi utangnya beserta semua bunganya.

Jika tidak, maka Ferry dan Salim akan menyita barang-barang berharga yang ada di rumah Jack. Di lain pihak, Guntur, Gagah, dan Perkasa menarik iuran ke pedagang kaki lima. 

Saat Eeng cs mendekatinya, Guntur panik dan melarikan diri diikuti Gagah dan Perkasa. Gagah yang tertinggal berhasil ditangkap Eeng cs. Gagah mencoba melawan namun tidak berhasil. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/598/3166056/preman_pensiun_x-lsif_large.jpg
Sinopsis Series Preman Pensiun X Episode 45A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/598/3164502/preman_pensiun_x-Kk13_large.jpg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Eps 41B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/598/3163286/preman_pensiun-8Kre_large.jpg
Sinopsis Layar Drama Indonesia 'Preman Pensiun X’ Eps 39A, Sabtu 16 Agustus 2025: Menjambret HP Seorang Perempuan, Fadli Merasa Bersalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/598/3162741/preman_pensiun_x-wPVF_large.jpg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 38A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/598/3162217/preman_pensiun_x-czHE_large.jpg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 37A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/598/3161776/preman_pensiun_x-3ZO5_large.jpg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 36A
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement