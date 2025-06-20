Al Ghazali Ingin Punya Anak Pertama Cowok, Agar Bisa Jaga Adik-Adiknya

JAKARTA - Al Ghazali mengaku ingin memiliki anak pertama lelaki. Hal itu ia utarakan usai menikahi Alyssa Daguise.

"Kalau aku jujur pengin yang pertama cowok," kata Al Ghazali di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat.

Bahkan, Al Ghazali mengaku hendak memiliki empat anak dari Ayssa.

"Kalau aku sama Alisa itu ideal empat anak," tambahnya.

Al punya alasan khusus mengapa ia ingin sekali punya anak pertama dengan jenis kelamin laki-laki. Baginya, kakak laki-laki itu bisa menjaga sang adik kelak.