Alasan Unik Al-Ghazali dan Alyssa Daguise Pilih Bulan Madu ke Afrika

JAKARTA - Al Ghazali dan Alyssa Daguise memilih tempat bulan madu yang anti-mainstream.

Jika pasangan lain lebih memilih ke eropa, seperti ke Italia dan Yunani karena dianggap lebih mesra. Pasangan Al-Alyssa justru ingin bulan madu sambil lihat binatang liar.

"Honeymoon ada, rencananya ke Afrika," tegas Al Ghazali di Jakarta Convention Center (JCC), Senyan, Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2025) malam.

Bukan tanpa alasan, putra sulung Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu mengaku ingin mencari nuansa bulan madu yang berbeda dari kebanyakan pasangan pengantin baru.

"Menurutku kalau misalnya ke Yunani, ke Inggris itu udah biasa," ucap Al.