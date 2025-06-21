Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 68

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |21:30 WIB
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 68
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 68. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku bercerita tentang Baldy yang sangat bahagia saat mengetahui Alya kemungkinan besar tengah hamil.

Kabar kehamilan Alya mencuat setelah Helsi menemukan testpack bergaris dua di rumahnya. Namun kabar bahagia itu justru menjadi mimpi buruk bagi Helsi.

Perempuan itu merasa anak dalam kandungan Alya itu nantinya bisa mengancam posisi Miko sebagai pewaris. Di sisi lain, Miko frustasi karena Tania tidak pulang semalaman.

Tekanan dari Helsi membuat Miko sadar bahwa posisinya semakin terjepit. Apalagi, jika kabar kehamilan Alya tersebut benar adanya.

Sementara itu, Devan dan Alya memulai hari dengan momen manis saat membeli makanan kaki lima. Hubungan mereka bertumbuh semakin dekat dan hangat.

Apalagi Devan memperlakukannya dengan penuh perhatian. Sesampainya di kantor, Alya sangat gugup karena harus terlibat dalam urusan perusahaan.

Namun Devan berusaha menyemangati Alya hingga istrinya tersebut merasa tenang. Namun, kejutan besar menanti mereka di sana.

