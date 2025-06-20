Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 67: Penemuan Testpack Alya Oleh Helsi

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |18:05 WIB
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 67: Penemuan Testpack Alya Oleh Helsi
Kau Ditakdirkan Untukku
A
A
A

Tania nyaris terjatuh akibat ditabrak pasangan muda yang tidak sopan. Dara muncul membela Tania, membuat pasangan itu meminta maaf. Dari insiden itu, keduanya lanjut mengobrol. 

Tania mengungkap tekanan dari suami dan ibu mertuanya yang memaksanya segera hamil demi mendapatkan warisan. Dara berpura-pura empati, namun dalam hati menyimpan dendam dan berniat menggunakan anak hasil hubungannya dengan Miko, yakni Nisa untuk merebut kembali Miko dan harta Baldy.

Sementara itu di rumah, Bik Ipah sedang membersihkan kamar Alya dan Devan dan membawa keluar tempat sampah. Tanpa disadari, salah satu testpack yang dibuang Alya terjatuh dan tertinggal di lantai. Tak lama kemudian, Helsi muncul di depan kamar, menanyakan sprei sutra kesayangannya. 

Setelah diberitahu Bik Ipah bahwa sprei mungkin ada di lemari kamar Alya, Helsi memutuskan mencarinya sendiri. Saat masuk kamar, ia tak sengaja menginjak testpack tersebut.

Bagaimana reaksi Helsi saat mengetahui hasil testpack Alya? Saksikan Layar Drama Indonesia “Kau Ditakdirkan Untukku” setiap hari pukul 22.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #KauDitakdirkanUntukku #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(kha)

