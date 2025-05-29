Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 47

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ketegangan memuncak saat Baldy berusaha meredakan situasi panas dengan menawarkan penyelesaian secara kekeluargaan.

Wildan tetap bersikeras memberi ultimatum. Ia meminta Alya membuat video permintaan maaf dalam waktu satu hari atau ia akan melanjutkan kasus ini ke jalur hukum.

Jenny tampak semakin puas melihat semuanya berjalan sesuai rencananya. Ia bahkan sempat memberi kode senyum ke arah Miko yang muncul belakangan karena tidak ingin ketinggalan drama yang sedang ia ciptakan.

Sementara itu, Devan tak tinggal diam. Ia semakin tidak tega melihat Alya terus dihantam dari segala arah. Meski situasi memanas, Devan tetap berdiri membela Alya. Ia berusaha menenangkan istrinya dengan mengajaknya ke kamar agar Alya bisa sedikit bernafas dari tekanan yang datang bertubi-tubi.

Alya sendiri mencoba tetap kuat, walaupun hatinya remuk. Ia merasa dikhianati oleh Wildan—pria yang diduga kuat adalah ayah kandungnya—yang justru tak menunjukkan empati sama sekali.