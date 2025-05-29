Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 13

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 29 Mei 2025 |17:17 WIB
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 13
Sinopsis Tebaran Hati Episode 13 (Foto: RCTI)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Tebaran Hati akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ketegangan menyelimuti awal episode 13 ketika Ariana dikejar dan diikat oleh Dito yang terlihat seperti sosok psycho. Namun ternyata, semua itu hanyalah mimpi Ariana yang tertidur di dalam mobil milik Dito.

Setelah terbangun, Ariana mencoba menanyakan kabar Armand kepada Ladya. Sayangnya, niat baik itu malah disindir oleh Indar yang menyuruhnya fokus mengurus suaminya sendiri.

Pagi harinya, Dito kembali menyapa Ariana dan mengajaknya melihat kejutan kecil yang sudah disiapkan. Rupanya, Dito merapikan gudang yang kini bisa digunakan Ariana sebagai ruang podcast. Ariana pun terharu karena memiliki podcast sendiri adalah salah satu mimpinya sejak lama.

Sementara itu, Arif akhirnya tiba di Jakarta sambil membawa kasur baru. Ia secara diam-diam mengganti kasur lama Armand tanpa diketahui siapa pun. Di ruang rawat, Ladya bertanya tentang kondisi Armand yang mengaku mulai membaik. Namun Indar mengingatkan kalau Armand masih harus banyak istirahat dan menjauhkan diri dari ponsel.

Di tengah semua itu, Ariana tetap memutuskan datang ke rumah sakit bersama Dito untuk menjenguk Armand. Namun setibanya di lorong rumah sakit, Ariana tiba-tiba melihat seorang petugas mendekati kamar rawat Armand. Ada apa gerangan?

Bagaimana kondisi Armand didatangi petugas tersebut secara tiba-tiba? Saksikan Layar Drama Indonesia “Tebaran Hati” setiap hari pukul 19.15 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #TebaranHati #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(aln)

