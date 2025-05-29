Advertisement
TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Gober Parijs Van Java Episode 30: Evita Bersama Pria Lain, Hati Didu Hancur

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 29 Mei 2025 |16:17 WIB
JAKARTA - Sinopsis sinetron Gober Parijs Van Java akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Episode ke-30 yang tayang Kamis (29/5/2025) menghadirkan konflik emosional yang menyesakkan hati. Didu yang awalnya berniat tulus untuk meminta maaf pada Evita justru harus menelan kekecewaan pahit saat menyaksikan hal yang tidak ia sangka.

Awal cerita menampilkan Didu menerima orderan untuk mengantar Noval. Tujuannya bukan sekadar perjalanan biasa, tapi misi pribadi: menemui Mia, kekasih Noval yang sedang marah karena sudah lama tidak dihubungi.

Didu pun mengantar Noval ke sebuah kafe, tempat Mia menunggu. Di sana, Didu melihat langsung usaha Noval meminta maaf dan berusaha menyentuh hati Mia. Ia bahkan ikut membujuk Mia agar memaafkan kekasihnya.

Momen itu menyentuh hati Didu. Ia mulai tergerak untuk memperbaiki hubungannya dengan Evita. Selama ini, Didu memang tidak pernah membalas pesan-pesan dari Evita karena ponselnya dirampas tukang todong. Namun perasaan bersalah dan takut ditolak membuatnya terus diliputi kegelisahan

Setelah berkutat dengan kebimbangan, Didu akhirnya memberanikan diri menemui Evita. Namun harapannya langsung runtuh. Alih-alih mendapat pelukan hangat atau penjelasan yang bisa diterima, Didu justru mendapati Evita tengah bersama pria lain. Hatinya hancur. Ia hanya bisa menatap kecewa, tak mampu berkata apa-apa.

Apakah Didu tetap akan berbicara pada Evita? Saksikan Layar Drama Indonesia Gober Parijs Van Java setiap hari pukul 16.45 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #GoberParijsVanJava #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke


 

(aln)

Telusuri berita celebrity lainnya
