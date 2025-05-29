Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Terbelenggu Rindu Episode 259

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 29 Mei 2025 |17:22 WIB
Sinopsis Terbelenggu Rindu Episode 259 (Foto: RCTI)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Episode 259 yang tayang Kamis (29/5/2025) menghadirkan ketegangan besar saat rahasia kelam Vernie akhirnya terbongkar.

Amira yang membaca surat dari Jaka, langsung syok setelah mengetahui kalau Vernie adalah dalang di balik kecelakaan tragis yang menimpa Aditya dan Nada.

Vernie yang menyadari rahasianya terbongkar, mencoba melarikan diri. Namun upayanya digagalkan oleh Amira dan Biru yang berhasil mengejarnya hingga ke sebuah bukit. Dalam kepanikan, Vernie terus berlari sampai terpojok di tepi jurang.

Amira pun tak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mengkonfrontasi Vernie secara langsung, sambil menyebutkan isi pengakuan Jaka. Tekanan yang begitu besar membuat Vernie kalut hingga akhirnya terpeleset.

Di sisi lain, Noah mulai mengambil langkah tegas. Ia menghubungi pengacara untuk mengurus proses perceraiannya. Sementara itu, Maudy terlibat cekcok dengan pemotor penipu yang menggunakan modus kecelakaan untuk menjebak korban.

