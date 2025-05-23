Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 42 

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |16:03 WIB
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 42 
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 42  (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ketegangan semakin memuncak dalam episode 42 Kau Ditakdirkan Untukku yang tayang Jumat (23/5/2025). 

Alya akhirnya memberikan peringatan keras kepada Dara. Ia meminta Dara bersikap profesional dan tidak membuat malu dirinya sendiri. Alya juga kembali mempertanyakan sosok Wildan—pria dalam foto di ponsel Dara—yang disebut-sebut sebagai ayah kandung mereka. Namun, Dara menolak membahas hal itu dan menyuruh Alya untuk melupakannya.

Sikap Dara yang tertutup membuat Alya makin bingung dan penasaran dengan jati diri ayah kandungnya. Perubahan sikap Alya pun tidak luput dari perhatian Devan. Ia menyadari ada sesuatu yang mengganggu pikiran Alya dan berniat menjelaskan soal keputusannya menerima Dara bekerja di perusahaan.

Di sisi lain, Alya mulai cemas. Ia khawatir keberadaan Dara hanya akan merusak keluarga Devan. Sementara itu, Dara merasa percaya diri. Ia menganggap dirinya sedang berada di atas angin dan yakin sebentar lagi akan resmi menjadi bagian dari keluarga Miko.

Namun, ketegangan tidak berhenti sampai di situ. Di tempat lain, Miko dibuat panik ketika tahu namanya disebut oleh salah satu jambret yang kabur. Ia pun langsung memerintahkan mereka untuk melarikan diri sejauh mungkin. Sayangnya, para jambret malah balik menekan Miko. Mereka menuntut uang tutup mulut sebesar Rp25 juta agar bersedia kabur dan tidak membongkar apa pun.

Apakah Miko mengabulkan tuntutan penjambret tersebut? Bagaimana Dara yang kini bekerja di kantor Devan? Saksikan Layar Drama Indonesia “Kau Ditakdirkan Untukku” setiap Selasa - Minggu pukul 21.45 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(aln)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement