Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 42

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ketegangan semakin memuncak dalam episode 42 Kau Ditakdirkan Untukku yang tayang Jumat (23/5/2025).

Alya akhirnya memberikan peringatan keras kepada Dara. Ia meminta Dara bersikap profesional dan tidak membuat malu dirinya sendiri. Alya juga kembali mempertanyakan sosok Wildan—pria dalam foto di ponsel Dara—yang disebut-sebut sebagai ayah kandung mereka. Namun, Dara menolak membahas hal itu dan menyuruh Alya untuk melupakannya.

Sikap Dara yang tertutup membuat Alya makin bingung dan penasaran dengan jati diri ayah kandungnya. Perubahan sikap Alya pun tidak luput dari perhatian Devan. Ia menyadari ada sesuatu yang mengganggu pikiran Alya dan berniat menjelaskan soal keputusannya menerima Dara bekerja di perusahaan.

Di sisi lain, Alya mulai cemas. Ia khawatir keberadaan Dara hanya akan merusak keluarga Devan. Sementara itu, Dara merasa percaya diri. Ia menganggap dirinya sedang berada di atas angin dan yakin sebentar lagi akan resmi menjadi bagian dari keluarga Miko.

Namun, ketegangan tidak berhenti sampai di situ. Di tempat lain, Miko dibuat panik ketika tahu namanya disebut oleh salah satu jambret yang kabur. Ia pun langsung memerintahkan mereka untuk melarikan diri sejauh mungkin. Sayangnya, para jambret malah balik menekan Miko. Mereka menuntut uang tutup mulut sebesar Rp25 juta agar bersedia kabur dan tidak membongkar apa pun.

Apakah Miko mengabulkan tuntutan penjambret tersebut? Bagaimana Dara yang kini bekerja di kantor Devan? Saksikan Layar Drama Indonesia “Kau Ditakdirkan Untukku” setiap Selasa - Minggu pukul 21.45 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

