Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 8: Misi Penyelamatan Ariana

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |15:53 WIB
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 8: Misi Penyelamatan Ariana (Foto: RCTI)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Tebaran Hati akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ketegangan menyelimuti episode kedelapan sinetron Tebaran Hati yang tayang Jumat (23/5/2025). 

Indar tiba di kantor Arman dan Dito dalam keadaan panik. Ia langsung menanyakan kabar semua orang yang terlibat dalam insiden. Usahanya menghubungi Ladya dan Ariana pun gagal, kedua nomor tidak aktif. Kekhawatiran Indar semakin memuncak.

Sementara itu di dalam restoran yang tertimpa reruntuhan, Kei dan Ariana berusaha memindahkan puing-puing yang menutup jalan keluar. Dewi mulai panik, bingung bagaimana cara tim penyelamat bisa menemukan mereka. Kei dan Ariana lalu mencoba mencari jalan alternatif. Namun tiba-tiba plafon runtuh dan Kei sigap melindungi Ariana dengan tubuhnya.

Indar bersama Arman dan Dito akhirnya tiba di lokasi. Petugas pemadam kebakaran mulai menyisir puing-puing untuk menyelamatkan para korban yang masih terjebak. Ladya mengalami luka akibat pecahan beling di bagian kaki, sementara Ariana juga terluka di bagian perut. Situasi makin mencekam saat bau gas mulai tercium dan terlihat kabel yang mengeluarkan percikan api—hingga akhirnya terjadi ledakan.

Apakah semua korban bisa diselamatkan tepat waktu?

Jangan lewatkan kelanjutan kisah penuh ketegangan ini dalam Tebaran Hati, tayang setiap hari pukul 19.15 WIB hanya di RCTI, kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

(aln)

