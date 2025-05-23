Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 252: Noah Menghilang, Ratna Cemas

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |15:56 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 252: Noah Menghilang, Ratna Cemas
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 252: Noah Menghilang, Ratna Cemas
JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ketegangan semakin memuncak dalam sinetron Terbelenggu Rindu episode 252 yang tayang Jumat (23/5/2025). 

Noah mulai curiga keterlibatan Vernie setelah melihat hasil laboratorium milik Bimo yang berasal dari empat tahun lalu. Dalam kondisi emosional, Noah memilih menyendiri dan pergi ke makam Haryono.

Di sisi lain, Vernie mulai kesal karena tak bisa menghubungi Noah yang mendadak menghilang tanpa kabar. Sementara itu, firasat Ratna mulai tidak enak. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Amira berusaha menenangkan, tetapi kekhawatiran Ratna semakin besar ketika teleponnya kepada Noah tak juga dijawab.

Ketegangan bertambah saat Jaka mencurigai sesuatu setelah mendengar nama Vernie dari pembicaraan Imas soal Arkana yang menginap di rumah Vernie. Di tempat lain, Biru mulai menghitung beban hutang Vernie di Krakatau Mulia satu per satu.

Apakah Vernie mampu menyelesaikan masalah utangnya? Lalu, ke mana Noah menghilang? Saksikan Layar Drama Indonesia Terbelenggu Rindu setiap hari pukul 17.45 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(aln)

