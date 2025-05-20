Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 152

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 20 Mei 2025 |19:39 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 152
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 152 (Foto: RCTI)
JAKARTA - Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi menyajikan yang selalu membuat penonton penasaran. Dalam episode 152, Pertiwi sudah mendapatkan info tentang pembeli rumah kecil Lingga. 

Lingga sangat senang mendengar kabar itu, tapi sayangnya Lingga tidak bisa menemani Pertiwi. Arini menawarkan diri untuk menemani Pertiwi bertemu sang pembeli rumah.

Arini dan Pertiwi pun pergi menemui pembeli rumah. Di sana mereka bertemu dengan istrinya. Istrinya pun bercerita kalau sebenarnya nama suaminya hanya dipakai untuk atas nama saja, karena yang membeli adalah bos dari kakak iparnya yang ternyata adalah Aditya.

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi

Arini masih belum bisa menghilangkan kecurigaannya. Lingga pun bertanya ada apa. Arini pun bilang jika rumah kecil Lingga selama ini dibeli oleh Aditya. Lingga begitu terkejut mendengar hal tersebut.

Apa yang akan dilakukan Lingga setelah mendengar fakta mengejutkan Aditya? Saksikan Layar Drama Indonesia “Mencintaimu Sekali Lagi” setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

(aln)

