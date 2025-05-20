Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 4, Drama Pernikahan Ariana dan Dito

JAKARTA - Sinetron Tebaran Hati menjadi idola penonton RCTI. Dalam episode 4, Arif, anak sulung keluarga Prawira, mendiskusikan rencana Indar.

Arif langsung murka, menyalahkan semua orang yang tidak memikirkan kebahagiaan dan masa depan Ariana. Perdebatan pun terjadi. Ariana akhirnya memutuskan untuk menjalankan rencana Indar.

Tanpa diduga berita buruk tiba, mobil Kai mengalami perampokan. Dewi histeris takut kehilangan anak satu-satunya. Rupanya Kai berhasil selamat. Kai langsung bergegas pulang. Ia berniat langsung menemui Ariana yang pasti mengkhawatirkannya. Dewi langsung mencegah. Kai sangat kebingungan.

Saat Ijab kabul Ariana dan Dito tengah dilaksanakan, Dewi langsung mengkonfrontasi keluarga Prawira. Melihat situasi yang chaos, Dito mencoba mengendalikan situasi. Ladya ikut panik meminta penghulu membatalkan. Indar kesal dengan Ladya.