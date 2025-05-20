Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Gober Parijs Van Java Episode 21

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 20 Mei 2025 |19:13 WIB
Sinopsis Sinetron Gober Parijs Van Java Episode 21
Sinopsis Sinetron Gober Parijs Van Java Episode 21 (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinetron Gober Parijs Van Java menyajikan tayangan yang menghibur. Dalam episode 21, Gina terus menjodohkan Evita ke Oscar. Evita yang tidak mau bertemu Oscar selalu mencari alasan untuk pergi keluar rumah.

Gina pun memaksa Evita membantu masak untuk persiapan kedatangan Oscar. Oscar dan ibunya Tania datang ke rumah Gina. Oscar, Tania berkenalan dengan Evita.

Gober Parijs Van Java
Gober Parijs Van Java

Tania memuji Evita yang terlihat cantik. Gina pun meminta Oscar untuk langsung melamar Evita. Namun Evita tidak senang dan meminta Gina tidak membahas perihal itu secepatnya.

Sementara itu, Didu dan Helmi mendapat orderan GoberFood dengan tujuan rumah yang sama. Didu dan Helmi tiba di rumah Helga dengan membawa pesanan makanan masing-masing.

Didu dan Helmi pun bingung dan mencoba memanggil Helga. Helga keluar menemui Didu dan Helmi sambil menangis, karena sudah banyak GoberFood yang datang sebelumnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement