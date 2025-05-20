Sinopsis Sinetron Gober Parijs Van Java Episode 21

JAKARTA - Sinetron Gober Parijs Van Java menyajikan tayangan yang menghibur. Dalam episode 21, Gina terus menjodohkan Evita ke Oscar. Evita yang tidak mau bertemu Oscar selalu mencari alasan untuk pergi keluar rumah.

Gina pun memaksa Evita membantu masak untuk persiapan kedatangan Oscar. Oscar dan ibunya Tania datang ke rumah Gina. Oscar, Tania berkenalan dengan Evita.

Gober Parijs Van Java

Tania memuji Evita yang terlihat cantik. Gina pun meminta Oscar untuk langsung melamar Evita. Namun Evita tidak senang dan meminta Gina tidak membahas perihal itu secepatnya.

Sementara itu, Didu dan Helmi mendapat orderan GoberFood dengan tujuan rumah yang sama. Didu dan Helmi tiba di rumah Helga dengan membawa pesanan makanan masing-masing.

Didu dan Helmi pun bingung dan mencoba memanggil Helga. Helga keluar menemui Didu dan Helmi sambil menangis, karena sudah banyak GoberFood yang datang sebelumnya.