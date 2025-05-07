Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Mei & You: Cinta dan Drama Manis dalam Series Romantis VISION+

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |14:30 WIB
Mei & You: Cinta dan Drama Manis dalam Series Romantis VISION+
Mei & You: Cinta dan Drama Manis dalam Series Romantis VISION+. (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Memasuki bulan Mei, VISION+ mempersembahkan ‘Mei and You’, tema hangat untuk merayakan cinta, perasaan, dan kebersamaan dengan orang-orang terdekat. 

Melalui series penuh emosi, tawa, dan romansa, VISION+ mengajak Anda untuk menghabiskan momen spesial di bulan Mei bersama orang tersayang, baik itu pasangan, sahabat, atau bahkan diri sendiri. 

Yuk, intip 4 series VISION+ yang cocok jadi teman Anda di bulan Mei 2025.

1.Just Wanna Say I Love U 

Series antologi romantis garapan Melly Goeslaw ini menyuguhkan delapan kisah cinta berbeda, mulai dari cinta pertama, cinta yang kandas, hingga cinta yang tumbuh dari persahabatan. Dengan alur cerita singkat namun penuh makna, setiap episodenya cocok ditonton saat Anda ingin meresapi perasaan sendiri atau berbagi momen manis bareng pasangan. Dibintangi Gabriella Eka Putri hingga Yasmin Napper, series ini bikin Anda penuh cinta.

2.Royal Blood 

Drama keluarga yang dibalut misteri ini menghadirkan kisah cinta dalam bentuk yang lebih kompleks: cinta antaranggota keluarga dan pengorbanan. Tumbuh dalam keluarga ningrat, tidak membuat Anggi dan Saras memiliki kepribadian yang sama. Anggi, sang kakak, memiliki sifat yang bebas. Sedangkan sang adik, Saras, lebih penurut. Meskipun sifat mereka berbeda, tetapi mereka sangat akrab. Mereka memiliki ayah yang tegas dan ibu yang penyayang.

3.Have A Nice Date 

