Sinopsis Original Series VISION+ Cidro Asmoro Episode 4, Hanya di RCTI

JAKARTA - Sinopsis original series VISION+ Cidro Asmoro episode 4 bercerita tentang Deandra yang masih terjebak dengan proposal skripsinya yang tak kunjung selesai.

Kepada Shela, Deandra mengungkapkan alasannya memilih tema skripsi tentang musik campursari. Berniat membantu Deandra, Shela pun berdiskusi dengan Daru dan teman-teman bandnya dan berharap mereka mau membantu penelitian Deandra.

Mendengar hal itu, Erick diam-diam memanfaatkan keadaan tersebut untuk bisa mendekati wanita pujaannya, Deandra. Keesokan paginya, Shela mendatangi Deandra dan memperkenalkan Daru kepadanya. Dia mengatakan bahwa Daru adalah orang yang tepat untuk dia membahas musik campursari.

“Jadi gini, Daru emang belum jadi penyanyi campursari yang ngetop sekarang. Tapi, dia tahu banyak tentang musik campursari dan dangdut modern. Dia juga seorang sarjana loh. Daru akan membantu kamu bikin skripsi,” ungkap Shela.

Tanpa disangka, Deandra yang awalnya tak percaya justru bersyukur bisa bertemu dengan Daru. Dia mengaguminya dan perlahan mereka berdua semakin dekat. Kedekatan keduanya membuat Shela dan Erick salah paham.