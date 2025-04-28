Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 125

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 125 bercerita tentang Arini dan Lingga yang bertemu Pertiwi di rumah sakit. Arini mengatakan, kalau Emil berniat menolongnya.

Namun saat akan menolong itulah Emil terjatuh dari atas rooftop. Kondisi Emil cukup mengkhawatirkan dan tim dokter bergerak cepat untuk menyelamatkannya.

Aditya kemudian memutuskan untuk menelepon seseorang. Ternyata, pria itu meminta Kartika, ibu kandung Emil, untuk menolong putranya.

Lalu bagaimana kondisi Emil? Bisakah Kartika menolong putranya? Pastikan Anda menonton Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari pukul 19.45 WIB.

