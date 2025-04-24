Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 121

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 121 bercerita tentang Arini dan Lingga yang memutuskan berbicara dari hati ke hati terkait permasalahan dalam hubungan mereka.

Lingga berjanji, jika Arini memberinya kesempatan rujuk, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki hubungan mereka. Lingga bahkan meminta Arini utk kembali pulang ke rumah kontrakan mereka.

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi. (Foto: MNC Media)

Melihat Lingga menggendong Saras yang tertidur, Arini berpikir bahwa pria itu akan bisa menjadi ayah yang baik untuk anak mereka kelak. Arini mulai merenungkan semua perkataan Lingga padanya dan menyadari Lingga juga selalu ada untuknya.

