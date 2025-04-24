Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 121

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |19:16 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 121
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 121. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 121 bercerita tentang Arini dan Lingga yang memutuskan berbicara dari hati ke hati terkait permasalahan dalam hubungan mereka. 

Lingga berjanji, jika Arini memberinya kesempatan rujuk, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki hubungan mereka. Lingga bahkan meminta Arini utk kembali pulang ke rumah kontrakan mereka. 

Mencintaimu Sekali Lagi
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi. (Foto: MNC Media)

Melihat Lingga menggendong Saras yang tertidur, Arini berpikir bahwa pria itu akan bisa menjadi ayah yang baik untuk anak mereka kelak. Arini mulai merenungkan semua perkataan Lingga padanya dan menyadari Lingga juga selalu ada untuknya. 

Apakah Arini akan menerima Lingga kembali? Saksikan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari pukul 20.00 WIB.**

(SIS)

