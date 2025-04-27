Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 124

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 27 April 2025 |19:04 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 124
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 124. (Foto: RCTI)
JAKARTA - Arini menemani Angel yang diajak ketemuan oleh Ari. Tanpa mereka sadar, di sana terdapat Emil dan tim nya yang sedang melakukan pemotretan. Arini sangat suka pemandangan rooftop tersebut. Dia kemudian ke pinggir rooftop untuk foto. Ketika melihat hasil fotonya, kalung Arini tersangkut dan jatuh.

Emil yang sedang melihat Arini segera datang dan menolong. Tapi malah Emil yang terjatuh, namun ia masih bisa berpegangan. Arini panik memanggil semua orang. Ari sebagai damkar dengan sigap berusaha menolong Emil, tapi sayang pegangannya terlepas. Emil pun jatuh.

Arini menelepon Lingga kalau Emil terjatuh dari rooftop. Tanpa menunggu waktu, Lingga langsung pergi menemui Arini.

Apakah Emil dapat selamat dari tragedi tersebut? Saksikan Layar Drama “Mencintaimu Sekali Lagi” setiap hari pukul 20.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

(tty)

