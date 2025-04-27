Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Rohtrip, ketika Hantu Nebeng Traveling 

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |03:34 WIB
Sinopsis Film Rohtrip, ketika Hantu Nebeng Traveling 
Sinopsis Film Rohtrip, ketika Hantu Nebeng Traveling (Foto: ist)
JAKARTA - Rak Buku Media bersama Bushi Bros Films resmi memulai produksi film terbaru mereka berjudul Rohtrip. Film ini dijadwalkan tayang di layar lebar dalam waktu dekat dan siap menambah warna di industri film horor-komedi Indonesia.

Rohtrip mengisahkan perjalanan enam orang sahabat satu kampus dari Yogyakarta ke Jakarta. Di tengah perjalanan, mereka harus menghadapi gangguan makhluk halus yang tanpa disadari ikut bersama mereka dalam mobil.

“Pertama kali saya dengar ide cerita Rohtrip itu saat kami nongkrong bareng, Saya, Ardi (Produser), Tata (Penulis Naskah), dan Dicky (Sutradara). Kami ngobrol tentang pengalaman horor salah satu teman yang kesurupan di dalam mobil, dan betapa chaos-nya suasana waktu itu,” ujar Produser Rohtrip, Cornelio Sunny, Senin (28/4/2025).

Sinopsis Film Rohtrip
Sinopsis Film Rohtrip

Cornelio menambahkan, cerita tersebut kemudian dikembangkan menjadi kisah persahabatan yang diwarnai pengalaman mistis dari sudut pandang masing-masing karakter.

