Sinopsis Film Force of Nature, Pertarungan Sengit di Tengah Badai

JAKARTA - Sinopsis film Force of Nature akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Force of Nature adalah film aksi thriller asal Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2020. Film ini disutradarai oleh Michael Polish dengan naskah yang ditulis oleh Cory Miller. Deretan bintang yang membintangi film ini antara lain Emile Hirsch, Kate Bosworth, Mel Gibson, David Zayas, Stephanie Cayo, Will Catlett, Swen Temmel, Tyler Jon Olsen, dan Jorge Luis Ramos.

Ceritanya mengikuti perjuangan sekelompok polisi dan para penjahat yang terjebak di sebuah gedung apartemen saat badai besar melanda. Force of Nature dirilis secara digital, serta dalam format DVD dan Blu-ray oleh Lionsgate pada 30 Juni 2020. Film ini menerima banyak ulasan negatif dari para kritikus.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini hanya mendapat peringkat persetujuan sebesar 8% berdasarkan 36 ulasan, dengan rating rata-rata 3,6/10.

Badai besar tengah mendekati Puerto Rico, dan perintah evakuasi sudah dikeluarkan. Di saat bersamaan, seorang pencuri bernama John the Baptist mencuri sebuah lukisan berharga. Sementara itu, dua polisi, Cardillo dan Jess Peña, dikerahkan untuk membantu mengevakuasi warga yang masih bertahan di rumah mereka.

Dalam tugasnya, Cardillo dan Peña bertemu dengan Griffin, seorang pria yang baru saja membeli semua stok daging di pasar dan berkelahi dengan pembeli lain. Saat mereka hendak membawanya ke tempat evakuasi, Griffin bersikeras harus memberi makan kucing peliharaannya terlebih dahulu, serta mengungkapkan ada dua orang lain di apartemennya yang menolak untuk pergi: seorang pria tua dan seorang mantan polisi.

Demi mengevakuasi si mantan polisi, mereka setuju untuk pergi ke gedung apartemen tersebut. Ray (Mel Gibson), sang mantan polisi, menolak untuk dievakuasi meski putrinya, Troy, yang berprofesi sebagai dokter, sudah menyiapkan tempat tidur untuknya di rumah sakit. Troy khawatir mesin dialisis Ray akan berhenti berfungsi jika listrik padam. Cardillo kemudian mengantar Troy ke apartemen Paul Bergkamp (pria tua itu), yang juga keras kepala menolak dievakuasi. Peña tetap bersama Ray.

Saat mencoba membujuk Bergkamp, Cardillo menyaksikan sendiri insiden mengerikan: sang pengelola gedung ditembak mati oleh John. Cardillo, Troy, dan Bergkamp pun melarikan diri ke apartemen Griffin. Di saat bersamaan, kelompok pencuri mulai membobol sistem keamanan apartemen Bergkamp sambil mengejar kelompok Cardillo.

Sesampainya di apartemen Griffin, mereka tidak langsung diizinkan masuk. Griffin lebih memilih memberi makan hewan peliharaannya terlebih dahulu, yang ternyata adalah seekor harimau. Setelah dibujuk, Griffin akhirnya membuka pintu. Di tengah kekacauan badai, sinyal radio polisi terputus, membuat komunikasi semakin sulit.

Ketegangan meningkat saat harimau Griffin menerobos keluar dan menyeret Griffin ke dalam ruangan. Cardillo berhasil membawa seember daging untuk mengalihkan perhatian harimau, kemudian mengurung hewan buas itu kembali ke dalam ruangan. Sementara itu, Troy berusaha mengobati luka Griffin.

Mereka membutuhkan perlengkapan medis tambahan, dan satu-satunya pilihan adalah menuju apartemen dokter lain yang katanya masih berada dalam gedung. Karena tangga diawasi para pencuri dan lift mati, mereka harus memanjat lewat perancah.

Di sisi lain, Peña yang tidak mengetahui keberadaan para pencuri, berjalan santai di lorong hingga akhirnya bertemu dengan salah satu anggota mereka. Ancaman pun datang, namun Ray berhasil menembak mati pencuri tersebut. Namun, para pencuri lainnya berhasil membobol apartemen Bergkamp dan menemukan sebuah brankas di ruang bawah tanah yang mulai kebanjiran.

Saat Cardillo dan Troy memanjat perancah, suara mereka terdengar dan menarik perhatian para pencuri. Tembakan dilepaskan, namun Cardillo berhasil melawan dan membunuh salah satu anak buah John.

Peña dan Ray terus berusaha mengalahkan para pencuri. Mereka masuk ke apartemen yang penuh persenjataan. Sementara itu, Cardillo dan Troy bertarung melawan salah satu pencuri. Dalam duel sengit, Cardillo menjatuhkan musuhnya dari balkon, dan Troy tanpa sengaja menembak kaki Cardillo saat mencoba menyelamatkannya. Mereka akhirnya berhasil mencapai apartemen dokter dan Troy menjahit luka Cardillo.