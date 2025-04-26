Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Gober Parijs Van Java, Serial Terbaru Karya Penulis Preman Pensiun Siap Tayang di RCTI

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 26 April 2025 |08:55 WIB
Gober Parijs Van Java, Serial Terbaru Karya Penulis Preman Pensiun Siap Tayang di RCTI
Gober Parijs Van Java, Serial Terbaru Karya Penulis Preman Pensiun Siap Tayang di RCTI (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Satu lagi tontonan menarik siap hadir di layar kaca Anda. RCTI menghadirkan serial drama terbaru berjudul Gober Parijs Van Java, karya terbaru dari penulis sukses di balik fenomena Preman Pensiun. Dengan latar belakang kreator yang sudah terbukti, serial ini dijamin punya kualitas cerita yang tidak kalah menghibur.

Gober Parijs Van Java mengangkat kisah tiga pengemudi ojek online (Gober) di Bandung. Drama ini menyajikan campuran nuansa romansa, komedi, dan perjuangan hidup yang dekat dengan keseharian banyak orang.

Salah satu tokohnya adalah Didu (30), pemuda yang jatuh cinta pada Evita (23), seorang pencari kerja. Namun, kisah cinta mereka tidak berjalan mulus karena terbentur restu dari ayah Evita. 

Sinetron Gober Parijs Van Java
Gober Parijs Van Java, Serial Terbaru Karya Penulis Preman Pensiun Siap Tayang di RCTI

Sementara itu, Kalina (40), seorang janda tangguh yang membesarkan anak-anaknya sendirian, harus menghadapi perhatian khusus dari Memo, rekan sesama Gober yang diam-diam menyimpan perasaan padanya. Cerita lainnya datang dari Iim (50), seorang pensiunan yang tetap bekerja sebagai pengemudi Gober demi menghidupi keluarga di masa senjanya.

