Animasi KIKO Season 4 Episode Jungle Rumble, Minggu Pagi di RCTI

JAKARTA - RCTI akan menemani Minggu pagi Anda dan keluarga dengan menayangkan animasi KIKO Season 4. Lewat animasi ini, si kecil bisa menikmati keseruan bersama keluarga di rumah.

Episode Jungle Rumble pada minggu ini bercerita tentang Kiko dan Tingting yang mendapat tugas untuk memasang alat pemancar di area terluar Neo Asri. Karkus dan Pupus yang bosan selalu berada di dalam kota pun ingin ikut Kiko dan Tingting.

Mereka ingin berlibur menikmati pemandangan baru. Pesawat melaju menjauhi kota Neo Asri. Melihat area yang terisolasi, Tingting memutuskan untuk menghemat daya baterai kaki robotnya.

Tiba-tiba, petir menyambar, membuat pesawat oleng dan akhirnya mendarat darurat di tengah hutan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lewatkan animasi KIKO episode Jungle Rumble, pada Minggu, 27 April 2025 pukul 06.15 WIB.

Animasi KIKO di RCTI tayang setiap hari pukul 06.15 WIB. Animasi KIKO juga tayang setiap Senin, pukul 15.00 WIB, setiap hari pukul 06.30 dan 15.00 WIB di MNCTV.