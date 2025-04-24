Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Titus The Detective Episode The Haunted Island, Minggu Pagi di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |21:10 WIB
Titus The Detective Episode The Haunted Island, Minggu Pagi di RCTI
Titus The Detective Episode The Haunted Island, Minggu Pagi di RCTI. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - RCTI akan menemani Minggu pagi Anda dan keluarga dengan menayangkan animasi Titus The Detective. Simak bocoran episode The Haunted Island yang akan tayang pada Minggu (27/4/2025), pukul 07.30 WIB.

Pulau Enygma diganggu oleh sosok menyeramkan. Titus dan dua sahabatnya, Fyra dan Bobit menemukan petunjuk berupa bekas cakaran, jejak kaki, dan tetesan oli. Mereka bertiga terkejut menyadari besi-besi di sana sudah tidak ada.

Setelah ditelusuri, ternyata besi-besi itu sedang diangkut oleh Clockwork Goons menggunakan shipping container. Saat Titus, Fyra, dan Bobit hendak menggagalkan Clockwork Goons, tiba-tiba mereka diserang oleh sosok hantu. 

Penasaran kelanjutan kisahnya? Saksikan Titus The Detective Episode The Haunted Island di RCTI, pada Minggu, 27 April 2025, pukul 07.30 WIB. Ayo kita pecahkan kasus bersama Titus, Detective Squad!

Produk animasi MNC Animation ini tak hanya menghadirkan hiburan seru, namun juga sarat dengan nilai edukasi bagi anak-anak Indonesia. Kita dapat melihat bagaimana Titus, seorang detektif, dengan gigih menyelesaikan setiap kasusnya.

Telusuri berita celebrity lainnya
