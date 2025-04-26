Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Maroon 5 Kolaborasi dengan Lisa BLACKPINK, Penggemar Langsung Heboh

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 26 April 2025 |11:10 WIB
Maroon 5 Kolaborasi dengan Lisa BLACKPINK, Penggemar Langsung Heboh
Maroon 5 Kolaborasi dengan Lisa BLACKPINK, Penggemar Langsung Heboh (Foto: IG Maroon 5)
A
A
A

LOS ANGELES - Grup musik asal Amerika Serikat, Maroon 5, kembali jadi sorotan setelah mengumumkan kolaborasi terbarunya. Kali ini, Adam Levine dan rekan-rekannya menggandeng Lisa BLACKPINK dalam sebuah lagu berjudul Priceless.

Kabar kolaborasi ini diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi Maroon 5. Dalam video yang diunggah, terlihat sesi pemotretan antara Adam dan Lisa yang berlangsung penuh keakraban. Keduanya menunjukkan chemistry kuat, membuat banyak penggemar makin tak sabar menantikan proyek ini.

“PRICELESS Feat. LISA,” tulis Maroon 5 dalam unggahannya pada Sabtu (26/4/2025).

Maroon 5 Kolaborasi dengan Lisa BLACKPINK, Penggemar Langsung Heboh
Maroon 5 Kolaborasi dengan Lisa BLACKPINK, Penggemar Langsung Heboh

Dalam video singkat itu, Lisa tampil menawan dalam balutan mini dress bermotif kulit ular. Ia dan Adam tampak kompak berpose dan sesekali terlihat bercanda bersama. Momen tersebut sontak membuat penggemar membanjiri kolom komentar dengan antusiasme luar biasa.

“Gak sabar tunggu kolaborasinya,” tulis seorang pengguna Instagram.

“Song of the year confirmed,” komentar lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
