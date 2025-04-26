Maroon 5 Kolaborasi dengan Lisa BLACKPINK, Penggemar Langsung Heboh

LOS ANGELES - Grup musik asal Amerika Serikat, Maroon 5, kembali jadi sorotan setelah mengumumkan kolaborasi terbarunya. Kali ini, Adam Levine dan rekan-rekannya menggandeng Lisa BLACKPINK dalam sebuah lagu berjudul Priceless.

Kabar kolaborasi ini diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi Maroon 5. Dalam video yang diunggah, terlihat sesi pemotretan antara Adam dan Lisa yang berlangsung penuh keakraban. Keduanya menunjukkan chemistry kuat, membuat banyak penggemar makin tak sabar menantikan proyek ini.

“PRICELESS Feat. LISA,” tulis Maroon 5 dalam unggahannya pada Sabtu (26/4/2025).

Dalam video singkat itu, Lisa tampil menawan dalam balutan mini dress bermotif kulit ular. Ia dan Adam tampak kompak berpose dan sesekali terlihat bercanda bersama. Momen tersebut sontak membuat penggemar membanjiri kolom komentar dengan antusiasme luar biasa.

“Gak sabar tunggu kolaborasinya,” tulis seorang pengguna Instagram.

“Song of the year confirmed,” komentar lainnya.