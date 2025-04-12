Lisa BLACKPINK Tampil Enerjik di Coachella 2025, BLINK Terpukau

LOS ANGELES - Lisa BLACKPINK sukses mencuri perhatian dunia saat tampil di panggung megah Coachella 2025 pada Jumat, 11 April waktu setempat. Tampil di minggu pertama festival musik bergengsi yang digelar di Empire Polo Club, California, aksi panggung Lisa menuai pujian dan antusiasme luar biasa dari para penonton.

Dalam penampilannya, Lisa tampil membawakan sejumlah lagu dari album terbarunya, Alter Ego, yang resmi dirilis pada Februari 2025. Dalam unggahan akun X @blackpinkpic, Lisa tampil sangat enerjik, bahkan di beberapa momen ia tampak menari dengan penuh semangat hingga merangkak di atas panggung, membuat penonton heboh.

“DAMN WT* LISA,” tulis akun tersebut, mengungkapkan kekagumannya terhadap penampilan sang idola.

Bukan hanya soal aksi panggung, penampilan fashion Lisa juga menjadi sorotan. Ia mengenakan berbagai outfit mencolok yang membuat pesonanya semakin bersinar. Salah satunya adalah busana merah menyala yang seksi dan mencuri perhatian saat ia tampil bersama para penari latar. Lisa juga sempat tampil dengan outfit bernuansa silver yang dipadukan dengan coat hitam, menciptakan gaya yang elegan namun tetap fierce.