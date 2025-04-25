Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Maroon 5 Unggah Foto Bareng Sosok Wanita Misterius, Netizen Curiga Lisa BLACKPINK

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |11:06 WIB
Maroon 5 Unggah Foto Bareng Sosok Wanita Misterius, Netizen Curiga Lisa BLACKPINK
Maroon 5 Unggah Foto Bareng Sosok Wanita Misterius, Netizen Curiga Lisa BLACKPINK (Foto: ist)
LOS ANGELES - Grup musik asal Amerika Serikat, Maroon 5, kembali mencuri perhatian publik. Baru-baru ini, mereka mengunggah sebuah foto misterius di akun Instagram resmi @maroon5 yang langsung memicu spekulasi di kalangan penggemar.

Dalam unggahan tersebut, tampak sang vokalis Adam Levine berdiri bersebelahan dengan seorang wanita berambut panjang. Keduanya mengenakan pakaian serba hitam dan berpose membelakangi kamera sambil memandang sebuah gedung pencakar langit.

Maroon 5 tidak menuliskan banyak keterangan di foto tersebut, namun visual yang ditampilkan seolah memberikan isyarat akan adanya proyek kolaborasi baru.

Maroon 5 Unggah Foto Bareng Sosok Wanita Misterius, Netizen Curiga Lisa BLACKPINK
Maroon 5 Unggah Foto Bareng Sosok Wanita Misterius, Netizen Curiga Lisa BLACKPINK

Hal menjadi perhatian, identitas wanita tersebut belum diungkapkan. Meski begitu, banyak penggemar yang yakin sosok itu adalah Lisa, anggota BLACKPINK.

Dugaan ini muncul karena bentuk tubuh dan gaya rambut wanita dalam foto dinilai sangat mirip dengan Lisa, terutama saat ia tampil dalam berbagai proyek solo belakangan ini. Tak sedikit netizen yang menyambut antusias kemungkinan kolaborasi ini.

“Aku tahu itu Lisa,” tulis salah satu penggemar, Jumat (25/4/2025)

“OMG Lisa X Maroon 5??” sahut lainnya.

“Banyak yang bilang itu Lisa, dan aku harap benar dia,” tambah netizen lainnya.

 

