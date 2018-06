LOS ANGELES - Selama ini, Maroon 5 dikenal dengan lagu-lagu Pop berlirik romantis. Namun belakangan, band yang digawangi Adam Levine cs itu coba mengulik genre musik baru. Dan reggae, menjadi pilihan mereka.

Maroon 5 memilih untuk menyanyikan kembali Three Little Birds, salah satu lagu terbaik milik maestro reggae, Bob Marley. Video klip lagu itu dirilis Maroon 5 di channel resmi YouTube mereka, pada 9 Juni 2018.

Dalam video klip tersebut, terlihat Adam Levine cs berpakaian kasual tampil di depan sebuah background bertemakan pantai. Menariknya, pada detik ke-40, video itu menampilkan sejumlah elemen alam yang disajikan apik lewat teknik Computer Graphics Image (CGI). Terlihat bagaimana kumpulan daun, air, dan api membentuk tubuh manusia dan berdansa ke sana kemari.

Sayangnya, lagu Three Little Birds ini tidak masuk dalam album terbaru Maroon 5. Pasalnya, berdasarkan laporan The Rolling Stone, lagu itu digarap untuk iklan sebuah brand otomotif dalam menyambut Piala Dunia 2018.

Sekadar informasi, pada 30 Mei 2018, Maroon 5 baru saja meluncurkan single terbaru mereka, Girls Like You. Lagu itu merupakan kolaborasi Maroon 5 dengan rapper fenomenal Cardi B.

Dalam video klip lagu tersebut, Maroon 5 menggandeng sejumlah selebriti ternama: Camila Cabello, Tiffany Haddish, Sarah Silverman, Millie Bobby Brown, Rita Ora, Gal Gadot, Jennifer Lopez, hingga Ellen DeGeneres.

Sementara di pengujung video itu, Adam Levine memberikan kejutan lain. Dia memboyong serta sang istri yang juga seorang model papan atas, Behati Prinsloo, bersama putri mereka Dusty Rose Levine.

(SIS)