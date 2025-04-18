Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 114,: Ketulusan Lingga Luluhkan Hati Arini

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |15:16 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 114,: Ketulusan Lingga Luluhkan Hati Arini
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 114,: Ketulusan Lingga Luluhkan Hati Arini (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Arini nekat keluar malam-malam hanya demi mencari wedang seruni. Tanpa disangka, di saat bersamaan Lingga juga sedang membeli perban di apotek.

Mereka pun bertemu. Meski Lingga menawarkan diri untuk mengantar, Arini tetap menolak. Namun karena tak kunjung mendapatkan ojek, akhirnya Arini luluh dan bersedia dibonceng Lingga dengan motor. Bahkan Lingga memberikan jaketnya agar Arini tidak kedinginan. Sikap tulus Lingga perlahan meluluhkan hati Arini.

Keduanya akhirnya makan bersama di angkringan. Arini pun berhasil menikmati wedang seruni yang ia cari. Di tengah menunggu pesanan, Lingga tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak terduga—ia menyanyikan lagu spesial untuk Arini diiringi musik dari pengamen. Walau sempat merasa malu, Arini tersenyum haru. Hatinya mulai terusik oleh perhatian Lingga. Dalam diam, Lingga berharap Arini mau membuka kembali hatinya dan menerima ajakan rujuk darinya.

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 114,: Ketulusan Lingga Luluhkan Hati Arini
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 114,: Ketulusan Lingga Luluhkan Hati Arini

Sementara itu, Emil menerima surat panggilan dari pihak kepolisian terkait kasus pelecehan yang dilaporkan oleh Arini. Ia berusaha tetap tenang, namun kini harus memutar otak mencari cara untuk menghadapi proses hukum yang menantinya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement