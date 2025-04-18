Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 114,: Ketulusan Lingga Luluhkan Hati Arini

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Arini nekat keluar malam-malam hanya demi mencari wedang seruni. Tanpa disangka, di saat bersamaan Lingga juga sedang membeli perban di apotek.

Mereka pun bertemu. Meski Lingga menawarkan diri untuk mengantar, Arini tetap menolak. Namun karena tak kunjung mendapatkan ojek, akhirnya Arini luluh dan bersedia dibonceng Lingga dengan motor. Bahkan Lingga memberikan jaketnya agar Arini tidak kedinginan. Sikap tulus Lingga perlahan meluluhkan hati Arini.

Keduanya akhirnya makan bersama di angkringan. Arini pun berhasil menikmati wedang seruni yang ia cari. Di tengah menunggu pesanan, Lingga tiba-tiba melakukan sesuatu yang tidak terduga—ia menyanyikan lagu spesial untuk Arini diiringi musik dari pengamen. Walau sempat merasa malu, Arini tersenyum haru. Hatinya mulai terusik oleh perhatian Lingga. Dalam diam, Lingga berharap Arini mau membuka kembali hatinya dan menerima ajakan rujuk darinya.

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 114,: Ketulusan Lingga Luluhkan Hati Arini

Sementara itu, Emil menerima surat panggilan dari pihak kepolisian terkait kasus pelecehan yang dilaporkan oleh Arini. Ia berusaha tetap tenang, namun kini harus memutar otak mencari cara untuk menghadapi proses hukum yang menantinya.