Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 6: Rencana Balas Dendam Jenny

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dalam episode 6, cerita berlanjut saat Devan hendak pulang dari acara ulang tahun pernikahan Baldy dan Helsi. Ia baru menyadari bahwa kunci mobilnya masih dipegang Reno. Devan pun kembali untuk mengambil kunci, sementara Alya ia tinggalkan sendirian.

Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Jenny yang ingin membalas dendam pada Alya. Ia menyuruh pelayan menumpahkan kue tart ke tubuh Alya, membuat penampilan Alya jadi berantakan. Devan terkejut saat kembali dan melihat kondisi Alya. Ia menegur Alya agar lebih waspada terhadap Jenny, namun perkataannya justru membuat Alya merasa tersinggung hingga menangis.

Menyadari hal itu, Devan meminta maaf dan mengajaknya pulang. Ia kembali mengingatkan bahwa hubungan mereka hanyalah pernikahan kontrak, tapi Alya tetap merasa tertekan karena harus terus berpura-pura sebagai pasangan sungguhan.

Di sisi lain, Devan dan Alya harus segera bersiap untuk memperkenalkan orang tua Alya kepada Baldy dan Helsi. Mereka tiba di tempat pertemuan bersama orang tua Devan. Di sana, Miranda—wanita yang disewa Devan untuk berpura-pura sebagai ibu Alya—juga sudah datang.