Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 113

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 113 bercerita tentang Lingga yang akhirnya meminta Arini agar bersedia menerima ajakan rujuknya. Dia baru sadar, jika selama ini dia benar-benar mencintai dan membutuhkan Arini.

Lingga kemudian memandangi foto-foto pernikahannya dengan Arini di rumah yang terasa kosong. Dia berpikir, jika sang istri ada bersamanya, tentu rumah tidak akan terasa sesepi itu.

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi. (Foto: MNC Media)

Sementara itu, Arini merasakan kram perut karena janinnya bergerak terlalu aktif. Arini yang masih belum paham fase-fase kehamilan sempat mengomeli bayinya. Namun dia segera minta maaf setelah mengetahui bahwa itu adalah tanda perkembangan bayi.

Akankah Arini dan Lingga benar-benar berdamai dan memulai kembali kebersamaan mereka sekali lagi? Saksikan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI, setiap hari pukul 19.45 WIB.**

(SIS)