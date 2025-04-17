JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 113 bercerita tentang Lingga yang akhirnya meminta Arini agar bersedia menerima ajakan rujuknya. Dia baru sadar, jika selama ini dia benar-benar mencintai dan membutuhkan Arini.
Lingga kemudian memandangi foto-foto pernikahannya dengan Arini di rumah yang terasa kosong. Dia berpikir, jika sang istri ada bersamanya, tentu rumah tidak akan terasa sesepi itu.
Sementara itu, Arini merasakan kram perut karena janinnya bergerak terlalu aktif. Arini yang masih belum paham fase-fase kehamilan sempat mengomeli bayinya. Namun dia segera minta maaf setelah mengetahui bahwa itu adalah tanda perkembangan bayi.
Akankah Arini dan Lingga benar-benar berdamai dan memulai kembali kebersamaan mereka sekali lagi? Saksikan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI, setiap hari pukul 19.45 WIB.**
(SIS)