Flesh Series Kriminal Bollywood yang Bikin Tegang, Streaming di VISION+

JAKARTA - Bagi Anda pencinta drama kriminal Bollywood yang intens dan penuh ketegangan, ada Flesh yang wajib dalam watchlist Anda. Series ini tak sekadar thriller biasa, melainkan sebuah gambaran tentang sisi gelap perdagangan manusia di India.

Cerita dimulai ketika Zoya Gupta, seorang remaja NRI berusia 16 tahun, diculik di pinggiran Mumbai setelah mengikuti seorang pria yang sedang dekat dengannya. Polisi awalnya mengira Zoya kabur karena masalah keluarga atau pacaran diam-diam.

Namun seiring penyelidikan yang dipimpin oleh ACP Radha Nautiyal, fakta mengejutkan terungkap. Zoya menjadi korban sindikat perdagangan manusia yang beroperasi antara Kolkata dan Mumbai.

Dari sinilah perjalanan menegangkan dimulai. Zoya harus bertahan hidup dan melawan demi keselamatan serta harga dirinya, sementara ACP Radha harus melawan sistem yang penuh korupsi, kekuasaan, dan kekerasan demi menyelamatkan para korban.

Di bawah arahan Danish Aslam, Flesh menghadirkan pendekatan yang berani dan tak biasa dalam menyuarakan isu-isu sosial di India. Dengan akting kuat, naskah tajam, dan visual yang mendukung, Flesh bukan hanya hiburan.