Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

4 Series Terbaik VISION+ Kini Tayang di MNCTV

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |10:39 WIB
4 Series Terbaik VISION+ Kini Tayang di MNCTV
4 Series Terbaik VISION+ Kini Tayang di MNCTV. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Setelah sukses mencuri perhatian penonton di platform streaming VISION+, kini Platinum Original Series hadir di MNCTV. 

Deretan serial unggulan ini akan menemani pemirsa setia MNCTV, setiap Kamis hingga Minggu. Series-series ini menyajikan hiburan berkualitas dengan cerita beragam dan penuh warna.

Ada serial Twisted yang tayang  setiap Minggu. Serial bergenre thriller ini mengangkat kisah lima individu yang terjerat dalam rahasia kelam, membentuk jalinan cerita penuh misteri dan kejutan tak terduga. 

Ketegangan dibangun dari episode ke episode, mengajak penonton menebak-nebak siapa sebenarnya korban dan siapa pelaku sesungguhnya.

Setiap Kamis, pemirsa akan diajak masuk ke dalam dunia penuh aksi dan kekacauan dalam LIE & LEE: Once Upon a Time in Chinatown. Serial ini mempertemukan dua karakter unik: Lie, seorang detektif idealis, dan Lee, mantan penipu cerdik. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177520/uang_kaget_bedah_rumah_lagi-wHS1_large.jpg
Uang Kaget Bedah Rumah Lagi: Semakin Seru, Semakin Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177434/kilau_raya_mnctv_34-5bRO_large.jpg
Panggung Kilau Raya 34 Tahun MNCTV akan Dimeriahkan Pertunjukan Spektakuler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177079/kilau_raya_mnctv_34-0iBW_large.jpg
Duet Hetty Koes Endang dan Keluarga DMD di Panggung Kilau Raya MNCTV 34
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174502/kuasa_ilahi-tT6l_large.jpg
Kuasa Ilahi, Kisah Nyata Penuh Hikmah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/598/3158133/kuasa_ilahi-bPjX_large.jpg
Kuasa Ilahi: Kisah Nyata, Penuh Hikmah, dan Sarat Makna Kehidupan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/598/3149243/family_100-17k4_large.jpg
Jawaban Absurd di Rumah Hantu, Selalu Bikin Ketawa di Family 100 MNCTV
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement