4 Series Terbaik VISION+ Kini Tayang di MNCTV. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Setelah sukses mencuri perhatian penonton di platform streaming VISION+, kini Platinum Original Series hadir di MNCTV.

Deretan serial unggulan ini akan menemani pemirsa setia MNCTV, setiap Kamis hingga Minggu. Series-series ini menyajikan hiburan berkualitas dengan cerita beragam dan penuh warna.

Ada serial Twisted yang tayang setiap Minggu. Serial bergenre thriller ini mengangkat kisah lima individu yang terjerat dalam rahasia kelam, membentuk jalinan cerita penuh misteri dan kejutan tak terduga.

Ketegangan dibangun dari episode ke episode, mengajak penonton menebak-nebak siapa sebenarnya korban dan siapa pelaku sesungguhnya.

Setiap Kamis, pemirsa akan diajak masuk ke dalam dunia penuh aksi dan kekacauan dalam LIE & LEE: Once Upon a Time in Chinatown. Serial ini mempertemukan dua karakter unik: Lie, seorang detektif idealis, dan Lee, mantan penipu cerdik.