Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 112

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 112 bercerita tentang Lingga yang bertekad mengembalikan hubungannya dengan Arini. Dia berjanji, akan lebih percaya pada sang istri.

Lingga mengajak Arini untuk duduk di taman karena dia ingat sang istri sering pergi ke taman saat sedang banyak pikiran. Lingga pun menemani karena ada yang ingin ia bicarakan.

Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi. (Foto: MNC Media)

Lingga kemudian meminta Arini kesempatan untuk mencintainya sekali lagi. Arini sebenarnya bahagia mendengar Lingga akan berjuang untuk dirinya. Tapi di satu sisi dia belum bercerita tentang kehamilannya.

Apakah Arini akan memberitahu Lingga terkait kehamilannya? Saksikan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI kanal digital 28 UHF setiap hari pukul 19.45 WIB.**

(SIS)