Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 111

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 111 bercerita tentang Aditya dan Pertiwi yang mengizinkan Lingga untuk melaporkan segala kejahatan yang dilakukan oleh Emil.

Lingga pun segera memberi tahu Arini akan hal tersebut. Ia juga berjanji akan menemani Arini ke polisi. Arini sangat senang mengetahui bahwa Lingga melakukan effort yang lebih dan mau berjuang bersamanya.

Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi. (Foto: MNC Media)

Sesampainya di kantor polisi, Arini geram melihat Emil. Ia pun tak kuasa menahan emosi dan mengatakan kalau Emil layak untuk dipenjara. Sementara itu, hasil lab Arini sudah keluar. Bagaimana kondisi Arini sebenarnya?

Benarkah Arini hamil? Lalu bagaimana responsnya terhadap diagnosa tersebut? Saksikan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi selengkapnya di RCTI kanal digital 28 UHF setiap hari pukul 19.45 WIB.**

(SIS)