Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 45

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kasih Jannah episode 45 bercerita tentang Kasih dan Jannah yang bersama-sama mencari cincin Nabila yang dibuang ke sawah. Keduanya berhasil menemukan cincin tersebut dan langsung menyerahkannya pada Andra.

Selepas mencari cincin, tiba-tiba Jannah pingsan karena kelelahan dan kedinginan saat mencari cincin. Sementara itu, Nurmala dan Charly fokus mencari surat pranikah Andra dan Nabila.

Mereka akhirnya menemukan surat perjanjian pranikah yang isinya jika salah satu dari antara mereka berselingkuh, maka hak atas aset dan hak asuh anak seluruhnya jatuh kepada yang diselingkuhi.

Kasih senang jika Andra dan Nabila kembali berbaikan. Hal itu diungkapkannya kepada sang ibu, Nurmala. Namun pernyataan bocah perempuan itu justru membuat Nurmala kesal dan semakin berambisi memisahkan Andra dan Nabila.

Setelah mengantar Nabila ke toko bakery, tanpa sengaja Andra melihat Nurmala. Andra baru tahu jika Nurmala adalah karyawan Nabila. Di depan Nabila dan Andra, Nurmala berlagak sopan dan tidak kenal Andra.