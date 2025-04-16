Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 45

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |13:59 WIB
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 45
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 45. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kasih Jannah episode 45 bercerita tentang Kasih dan Jannah yang bersama-sama mencari cincin Nabila yang dibuang ke sawah. Keduanya  berhasil menemukan cincin tersebut dan langsung menyerahkannya pada Andra. 

Selepas mencari cincin, tiba-tiba Jannah pingsan karena kelelahan dan kedinginan saat mencari cincin. Sementara itu, Nurmala dan Charly fokus mencari surat pranikah Andra dan Nabila. 

Mereka akhirnya menemukan surat perjanjian pranikah yang isinya jika salah satu dari antara mereka berselingkuh, maka hak atas aset dan hak asuh anak seluruhnya jatuh kepada yang diselingkuhi.

Kasih senang jika Andra dan Nabila kembali berbaikan. Hal itu diungkapkannya kepada sang ibu, Nurmala. Namun pernyataan bocah perempuan itu justru membuat Nurmala kesal dan semakin berambisi memisahkan Andra dan Nabila.

Setelah mengantar Nabila ke toko bakery, tanpa sengaja Andra melihat Nurmala. Andra baru tahu jika Nurmala adalah karyawan Nabila. Di depan Nabila dan Andra, Nurmala berlagak sopan dan tidak kenal Andra. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement