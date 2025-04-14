Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 43

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kasih Jannah akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Pada episode 43 yang tayang Senin, 14 April 2025, ketegangan kembali menghiasi kehidupan para tokohnya. Nabila terkejut saat mengetahui bahwa Imel ternyata berprofesi sebagai LC. Fakta mengejutkan ini membuat Nabila semakin membenci Kasih. Rasa benci itu ia lampiaskan dengan menyuruh Kasih membersihkan gudang.

Saat sedang membereskan gudang, Kasih tanpa sengaja menemukan sebuah surat dari Andra yang ditujukan untuk Mala. Ia sempat ingin membukanya, namun akhirnya mengurungkan niat karena mengira surat itu bukan untuk ibunya, Nurmala.

Mendengar soal surat tersebut, Nurmala pun diam-diam kembali menyusup ke rumah Andra. Sayangnya, aksinya nyaris ketahuan oleh Nabila.

Sementara itu, hasil tes DNA yang selama ini ditunggu-tunggu akhirnya keluar. Andra langsung menuju laboratorium untuk mengambilnya. Di sisi lain, Charly dan Nurmala panik dan berusaha menggagalkan Andra agar tidak membaca hasil tes tersebut.