Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 43

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |11:27 WIB
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 43
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 43 (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kasih Jannah akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Pada episode 43 yang tayang Senin, 14 April 2025, ketegangan kembali menghiasi kehidupan para tokohnya. Nabila terkejut saat mengetahui bahwa Imel ternyata berprofesi sebagai LC. Fakta mengejutkan ini membuat Nabila semakin membenci Kasih. Rasa benci itu ia lampiaskan dengan menyuruh Kasih membersihkan gudang.

Saat sedang membereskan gudang, Kasih tanpa sengaja menemukan sebuah surat dari Andra yang ditujukan untuk Mala. Ia sempat ingin membukanya, namun akhirnya mengurungkan niat karena mengira surat itu bukan untuk ibunya, Nurmala.

Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 43
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 43

Mendengar soal surat tersebut, Nurmala pun diam-diam kembali menyusup ke rumah Andra. Sayangnya, aksinya nyaris ketahuan oleh Nabila.

Sementara itu, hasil tes DNA yang selama ini ditunggu-tunggu akhirnya keluar. Andra langsung menuju laboratorium untuk mengambilnya. Di sisi lain, Charly dan Nurmala panik dan berusaha menggagalkan Andra agar tidak membaca hasil tes tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement