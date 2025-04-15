Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 44

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |13:28 WIB
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 44
Kasih Jannah
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kasih Jannah episode 44 bercerita tentang Nurmala dan Andra yang tak sengaja bertemu. Andra yang kaget pun menyapa dan mengajak Nurmala ngobrol. 

Andra kemudian menjelaskan, alasan dirinya pergi ke Malang karena menabrak seseorang. Namun Nurmala enggan menerima alasan pria tersebut. Di lain pihak, Nabila melihat Andra dan Nurmala sedang berbincang.

Nabila yang terbakar api cemburu pun langsung menuduh Andra berselingkuh dengan Nurmala. Pada akhirnya, pasangan suami istri ini terlibat cekcok besar yang membuat Nabila meninggalkan rumah membawa Jannah.

Andra yang tak ingin sesuatu hal buruk terjadi pada istri dan anaknya pun mencari keberadaan Nabila. Beruntung, Charly berhasil menghack email Nabila yang membuat Andra tahu ke mana perginya sang istri.

Namun Kasih diam-diam menyelinap ke mobil Andra dan ikut mencari Nabila dan Jannah. Akankah Andra bisa membawa pulang Nabila dan Jannah? Saksikan sinetron Kasih Jannah di RCTI, setiap Senin-Jumat pukul 14.45 WIB.**

(SIS)

Berita Terkait
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
