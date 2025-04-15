Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 44

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kasih Jannah episode 44 bercerita tentang Nurmala dan Andra yang tak sengaja bertemu. Andra yang kaget pun menyapa dan mengajak Nurmala ngobrol.

Andra kemudian menjelaskan, alasan dirinya pergi ke Malang karena menabrak seseorang. Namun Nurmala enggan menerima alasan pria tersebut. Di lain pihak, Nabila melihat Andra dan Nurmala sedang berbincang.

Nabila yang terbakar api cemburu pun langsung menuduh Andra berselingkuh dengan Nurmala. Pada akhirnya, pasangan suami istri ini terlibat cekcok besar yang membuat Nabila meninggalkan rumah membawa Jannah.

Andra yang tak ingin sesuatu hal buruk terjadi pada istri dan anaknya pun mencari keberadaan Nabila. Beruntung, Charly berhasil menghack email Nabila yang membuat Andra tahu ke mana perginya sang istri.

Namun Kasih diam-diam menyelinap ke mobil Andra dan ikut mencari Nabila dan Jannah. Akankah Andra bisa membawa pulang Nabila dan Jannah? Saksikan sinetron Kasih Jannah di RCTI, setiap Senin-Jumat pukul 14.45 WIB.**

(SIS)