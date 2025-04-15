Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Resmi Debut: Kisah Cinta Tertahan Luka dan Rahasia

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |22:30 WIB
Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Resmi Debut: Kisah Cinta Tertahan Luka dan Rahasia
Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Resmi Debut: Kisah Cinta Tertahan Luka dan Rahasia. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku memulai debutnya di RCTI, pada Selasa (15/4/2025). Series ini dibintangi sederet aktor berbakat, seperti Arifin Putra, Ochi Rosdiana, Mayang Yudittia, hingga Kevin Andrean.

Dengan alur cerita penuh konflik, ketegangan, dan romansa, sinetron ini menjanjikan pengalaman menonton terbaik. Kisahnya tentang Alya, gadis tomboi asal Sukabumi yang hidup penuh perjuangan bersama keluarganya.

Ada Yuni sang ibu; Fuad, ayah tirinya, dan sang adik Nisa. Pada episode pertama, Fuad memaksa Alya untuk menikah dengan Juragan Komar akibat terlilit utang. Tak ingin mengikuti permintaan sang ayah, Alya melarikan diri ke sebuah curug.

Tak sengaja, dia menabrak pria bernama Devan. Keduanya pun jatuh ke dalam air. Devan berada di curug itu karena sedang memantau proyeknya di Sukabumi. Ia berjanji kepada Baldy, sang ayah untuk menyukseskan proyek tersebut.

Tak lama dari kejadian itu, Yuni jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Alya membutuhkan uang Rp70 juta untuk pengobatan ibunya. Ia bingung ke mana harus mencari dana sebesar itu. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement