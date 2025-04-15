Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Resmi Debut: Kisah Cinta Tertahan Luka dan Rahasia

JAKARTA - Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku memulai debutnya di RCTI, pada Selasa (15/4/2025). Series ini dibintangi sederet aktor berbakat, seperti Arifin Putra, Ochi Rosdiana, Mayang Yudittia, hingga Kevin Andrean.

Dengan alur cerita penuh konflik, ketegangan, dan romansa, sinetron ini menjanjikan pengalaman menonton terbaik. Kisahnya tentang Alya, gadis tomboi asal Sukabumi yang hidup penuh perjuangan bersama keluarganya.

Ada Yuni sang ibu; Fuad, ayah tirinya, dan sang adik Nisa. Pada episode pertama, Fuad memaksa Alya untuk menikah dengan Juragan Komar akibat terlilit utang. Tak ingin mengikuti permintaan sang ayah, Alya melarikan diri ke sebuah curug.

Tak sengaja, dia menabrak pria bernama Devan. Keduanya pun jatuh ke dalam air. Devan berada di curug itu karena sedang memantau proyeknya di Sukabumi. Ia berjanji kepada Baldy, sang ayah untuk menyukseskan proyek tersebut.

Tak lama dari kejadian itu, Yuni jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Alya membutuhkan uang Rp70 juta untuk pengobatan ibunya. Ia bingung ke mana harus mencari dana sebesar itu.