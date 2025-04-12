Ochi Rosdiana dan Arifin Putra Terlibat Kawin Kontrak di Sinetron RCTI Kau Ditakdirkan Untukku

JAKARTA - Sinetron terbaru RCTI berjudul Kau Ditakdirkan Untukku siap menguras emosi penonton mulai 15 April 2025. Dibintangi oleh Ochi Rosdiana dan Arifin Putra, serta didukung oleh jajaran pemain berbakat seperti Indra Brotolaras, Sylvia Fully, Kevin Andrean, Hikmal Abrar, dan Kinaryosih, sinetron ini menjanjikan kisah penuh konflik, cinta, dan rahasia masa lalu yang mengejutkan.

Cerita berpusat pada sosok Alya, seorang gadis tangguh dan mandiri. Di tengah keterbatasan ekonomi, Alya merawat ibunya yang sakit ginjal sekaligus mengasuh keponakannya yang masih kecil. Untuk menyambung hidup, Alya rela menjalani berbagai pekerjaan kasar, meski hidup terasa semakin berat setiap harinya.

Sinetron Dia Ditakdirkan Untukku

Segalanya berubah ketika Alya tanpa sengaja mencuri motor milik Devan, seorang pria kaya raya yang sedang terjebak dalam perjodohan yang tidak ia inginkan. Untuk menutupi masalah tersebut, Devan menawarkan sebuah solusi tak biasa: pernikahan kontrak. Devan bersedia melunasi seluruh hutang Alya, asalkan Alya bersedia berpura-pura menjadi istrinya.

Meski sempat ragu, Alya akhirnya menyetujui perjanjian itu. Seiring waktu, hubungan yang semula hanya pura-pura perlahan berubah menjadi perasaan cinta yang tulus. Namun perjalanan mereka tidak semudah yang dibayangkan.

Jenny, wanita yang dijodohkan dengan Devan, merasa dikhianati dan berusaha membongkar identitas asli Alya. Konflik semakin rumit saat terungkap bahwa ayah kandung Alya adalah musuh besar keluarga Devan. Masa lalu kelam mulai menghantui dan menguji kekuatan cinta mereka.

Mampukah Alya dan Devan mempertahankan hubungan mereka di tengah badai yang datang silih berganti? Akankah cinta mereka cukup kuat untuk menyatukan dua dunia yang sangat berbeda?

Saksikan kisah lengkapnya dalam sinetron Kau Ditakdirkan Untukku mulai 15 April, hanya di RCTI.

Jangan lewatkan keseruannya dan Saksikan sinetron TerOKE ‘Kau Ditakdirkan Untukku’ yang penuh dengan drama, romansa, dan perjuangan cinta yang tak terduga mulai Selasa, 15 April 2025 pukul 21.15 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.