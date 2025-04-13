Advertisement
Sinopsis Original Series Vision+ di RCTI Cidro Asmoro Episode 1: Tak Direstui Jadi Musisi, Daru Ndarboy Genk Pilih Kabur dari Rumah

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 13 April 2025 |14:14 WIB
Sinopsis Original Series Vision+ di RCTI Cidro Asmoro episode 1. (Foto: Vision+)
JAKARTA - Cidro Asmoro menceritakan perjuangan Daru dalam mewujudkan mimpinya menjadi musisi campursari terkenal. Kisahnya terinspirasi dari beberapa musisi campursari Tanah Air yang memulai karier dari bawah. Termasuk kisah dari perjalanan karier Ndarboy Genk sendiri.

Disutradarai oleh Puguh P. S. Admaja, serial ini diperankan Ndarboy Genk sebagai Daru, Woro Widowati sebagai Shela, Amelia Marda sebagai Deandra, Erick Estrada sebagai Erick, Sambodo Wijokongko sebagai Ayah Daru, Ayub Anton sebagai Anton, Endrilopa sebagai Endri, serta beberapa pemeran berbakat lainnya.

Episode pertama serial ini dibuka dengan kisah Daru yang memiliki keinginan untuk menjadi seorang musisi campursari terkenal. Sayangnya, keinginan tersebut mendapatkan kontra dari sang ayah lantaran dirinya tidak akan sukses jika bermusik. Dibandingkan menjadi musisi, sang ayah lebih memilih anak semata wayangnya tersebut bekerja bersama omnya di Kalimantan. Daru pun tidak ingin mengikuti omongan sang ayah dan memutuskan untuk pergi dari rumah.

Di sisi lain, kegagalannya dalam bermusik membuat ia kembali merenungkan apa yang dibicarakan oleh sang ayah. Tanpa sadar, motor yang dikendarainya ditabrak oleh sebuah mobil yang dikendarai oleh Shela. Shela pun kaget bukan main melihat kejadian yang telah dilakukan. Awalnya ia berniat membantunya namun dirinya yang tengah dalam kejaran memutuskan untuk pergi meninggalkan Daru.

Setelah kejadian itu, mereka berhasil mencegat wanita tersebut dan langsung memintanya untuk membayar semua utangnya. “Mba pikir mba kabur dari Semarang ke Yogya saya gak tau?” kata salah satu pria tersebut bertanya.

 

