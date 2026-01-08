Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ibrahim Risyad Jadi Bobby, Gebetan Yuki Kato di Series Still Single VISION+ 

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |22:00 WIB
Ibrahim Risyad Jadi Bobby, Gebetan Yuki Kato di Series Still Single VISION+ 
Still Single
A
A
A

JAKARTA - Nama Ibrahim Risyad kembali mencuri perhatian lewat perannya di series VISION+ Still Single. Di episode 2, ia hadir sebagai Bobby, pria berzodiak Capricorn yang menjadi gebetan baru Maya, karakter utama yang diperankan oleh Yuki Kato. Link nonton series Still Single bisa diakses dengan klik di sini. 

Pertemuan pertama Bobby dan Maya di episode 2 ini awalnya terasa canggung. Berawal dari obrolan mengenai zodiak, Bobby masuk ke dalam “misi pencarian jodoh” Maya, perempuan 27 tahun yang hidupnya selalu dipandu oleh ramalan zodiak, namun terus gagal dalam urusan cinta. 

Di episode 2, Maya baru saja menjalani makeover dari sahabatnya, Tasya, demi tampil lebih percaya diri. Namun di balik penampilan barunya, Maya justru sedang goyah, bingung, dan mempertanyakan banyak hal tentang dirinya sendiri. Di tengah fase inilah ia bertemu Bobby (Ibrahim Risyad). 

Pertemuan Maya dan Bobby terjadi di sebuah acara, membuka dinamika baru dalam perjalanan cinta Maya, walaupun pertemuannya dengan Bobby berakhir absurd lagi, sama seperti pengalaman sebelumnya. 

Tentang Series Still Single Series Still Single mengisahkan Maya, perempuan yang sangat percaya pada zodiak, yang terdesak mencari pasangan karena kondisi Alzheimer ayahnya yang memburuk. 

Harapan terakhir sang ayah adalah melihat Maya menikah sebelum ingatannya memudar. Dari situlah perjalanan Maya mencari cinta dimulai penuh kegagalan kencan, konflik batin, persahabatan yang diuji, hingga pencarian jati diri. 

Selain Yuki Kato dan Samo Rafael, series ini juga dibintangi oleh Nadine Alexandra, Yoshi Sudarso, Morgan Oey, Dennis Adhiswara, Kenny Austin, dan tentu saja Ibrahim Risyad sebagai special appearance. 
Nonton streaming series Still Single, langganan VISION+ Premium Rp20.000,- per bulan sekarang! Download aplikasi VISION+ di Playstore atau App Store sekarang! -
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
