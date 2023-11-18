Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Project Series Cidro Asmoro 2 Resmi Diumumkan Vision+

MNC Media , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |10:33 WIB
Project Series Cidro Asmoro 2 Resmi Diumumkan Vision+
Series Cidro Asmoro 2 tayang di Vision+. (Foto: MNC)
A
A
A

JAKARTA - Vision+ dan rumah produksi Adglow baru saja menggelar tumpengan sebagai rasa syukur dan menandai dimulainya proses syuting series terbaru berjudul Cidro Asmoro 2.

Acara ini digelar pada Minggu, 12 November di Maharani Guest House, Yogyakarta beberapa hari lalu. Series terbaru Vision+ berkolaborasi dengan rumah produksi Adglow ini adalah season lanjutan dari series sebelumnya. Populernya lagu-lagu Campursari saat ini menjadi salah satu alasan series Cidro Asmoro ini kembali digarap.

Usai dengan season pertamanya, Cidro Asmoro kembali hadir dengan pemain baru yang sedang hits saat ini. Happy Asmara, Jodilee Warwick, Butet Kartaredjasa, dan beberapa aktor lainnya ikut membintangi series Cidro Asmoro 2.

Konsep cerita Cidro Asmoro ini banyak digemari oleh penonton dan season 2 kali ini akan di upgrade untuk segi kualitas, sinematografi, film dan angle. Series bergenre romance komedi ini akan menyambut Anda tahun depan.

