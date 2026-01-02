Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ujian Kekompakan di Offsite Challenge BASARNAS, MasterChef Indonesia Season 13 Episode 7 Penuh Tantangan!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |15:51 WIB
Ujian Kekompakan di Offsite Challenge BASARNAS, MasterChef Indonesia Season 13 Episode 7 Penuh Tantangan!
Masterchef
A
A
A

JAKARTA - Episode ketujuh MasterChef Indonesia Season 13 menghadirkan tantangan yang berbeda dari biasanya. Para kontestan diajak keluar dari galeri dan mengikuti offsite challenge spesial yang berlokasi di kantor BASARNAS (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan). Tantangan kali ini tak hanya menguji kemampuan memasak, tetapi juga kekompakan, ketepatan, dan kedisiplinan para peserta.

Sebelum memasuki arena memasak, para kontestan mendapatkan pengalaman tak terlupakan. Mereka diajak menaiki yacht, menikmati perjalanan singkat di laut Jakarta yang menjadi pembuka sebelum menghadapi tantangan sesungguhnya. Momen ini sekaligus menjadi pemanasan mental, karena setelahnya mereka harus langsung beradu kreativitas dan strategi di lokasi yang penuh dengan nilai kedisiplinan dan kerja tim.

Di kantor BASARNAS, atmosfer tantangan terasa jauh lebih serius. Para kontestan dituntut untuk bekerja dalam tim dengan koordinasi yang matang, layaknya tim penyelamat yang harus bergerak cepat dan tepat dalam setiap situasi darurat. Kesalahan kecil bisa berakibat besar, sehingga komunikasi dan pembagian tugas menjadi kunci utama.

Tak hanya memasak dalam jumlah besar, para kontestan juga harus menyesuaikan ritme kerja mereka dengan standar operasional yang diterapkan di lingkungan BASARNAS. Tantangan ini membuat emosi para peserta naik turun, dari rasa gugup, tegang, hingga harus menahan ego demi kepentingan tim.

Chef Norman menegaskan pentingnya nilai-nilai tersebut dalam tantangan kali ini.
“Kerja sama dalam sebuah tim adalah hal yang sangat penting. Kedisiplinan, keakuratan, dan ketepatan adalah kunci keberhasilan,” ujar Chef Norman.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
