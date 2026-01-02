Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Titus The Detective Episode - MIND GAMES, Minggu 4 Januari 2025 Jam 07.30 Pagi di RCTI

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |21:03 WIB
JAKARTA - Serial animasi Titus The Detective dengan episode barunya akan tayang perdana minggu ini. Animasi Titus The Detective siap menemani Minggu pagi anda di jam 07.30 WIB di RCTI!. Semuanya pasti sudah kenal Titus, Titus adalah produksi animasi dari MNC Animation. Setelah memecahkan kasus dalam film Titus “Mystery of the Enygma”, petualangan trio detektif Titus, Fyra, dan Bobit kembali berlanjut dalam bentuk series! 

MNC Animation juga sukses memproduksi film yang telah tayang di bioskop, yaitu Titus - Mystery of the Enygma pada tahun 2020 dan Kiko In the Deep Sea pada 2023. Film Titus - Mystery of the Enygma telah tayang di layanan aplikasi streaming Netflix Asia Tenggara dan akan segera tayang di Negara Turki & Azerbaijan. 

Petualangan Titus adalah untuk mencari jejak dan menemukan petunjuk, mengajak kita menjelajah Steamburg seperti yang belum pernah disaksikan sebelumnya, mulai dari riuh gemerlapnya kota sampai liarnya kedalaman rimba. Sebelum kita menyaksikan Titus The Detective Episode Baru, simak bocoran episode serial Titus The Detective Minggu Ini.

Terjadi kekacauan di Kota Steamburg, mulai dari seluruh tahanan yang kabur, hingga sejumlah warga mengalami kemalingan dan tidak ingat apapun setelah kejadian itu. Termasuk Pak Walikota yang kehilangan jam tangan. Berdasarkan informasi dari salah satu tahanan kabur yang berhasil tertangkap, ternyata Jay sang polisi yang membuka seluruh pintu sel tahanan. Jay bersumpah tidak tahu apa-apa. Kejadian aneh tersebut membawa Titus pada kesimpulan bahwa seperti ada yang mengendalikan mereka, seakan terkena hipnotis. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Jangan lewatkan Serial Animasi Titus The Detective Episode Baru - MIND GAMES, Minggu 4 Januari 2025 Jam 07.30 Pagi di RCTI. Kiko juga tayang setiap hari Minggu jam 08.30 Pagi di MNCTV. Ayo kita pecahkan kasus bersama Titus Detective Squad!

