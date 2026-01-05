Indonesian Idol Season XIV: Audisi Terakhir yang Penuh Kejutan

JAKARTA - Audisi Indonesian Idol Season XIV telah mencapai episode ke 5. Episode ini menjadi penutup rangkaian audisi, sebelum para peserta melangkah ke babak eliminasi.

Suasana terasa semakin menegangkan, karena ini adalah kesempatan terakhir bagi para calon idola untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka dan merebut golden ticket menuju babak selanjutnya.

Dalam episode ini, panggung audisi Indonesian Idol Season XIV dipenuhi talenta yang sangat beragam. Beberapa peserta wanita tampil percaya diri sambil memainkan gitar, menghadirkan perpaduan vokal dan musikalitas yang kuat.

Tak hanya itu, para konten kreator turut unjuk kebolehan, membuktikan bahwa dunia digital juga melahirkan talenta vokal yang patut diperhitungkan. Keunikan latar belakang peserta semakin terasa dengan hadirnya seorang ahli programming, dokter koas, hingga produsen pembuat pasir kucing yang ikut meramaikan audisi kali ini.

Salah satu momen yang cukup mencuri perhatian terjadi saat seorang peserta yang berprofesi sebagai produsen pasir kucing menceritakan usahanya di hadapan juri. Hal tersebut membuat salah seorang juri, yaitu Armand Maulana tertarik, bahkan secara spontan ingin membeli produk pasir kucing yang ia produksi. Momen ini pun menghadirkan suasana ringan dan segar di tengah ketegangan audisi.