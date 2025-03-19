Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Tiga Ratu Horor Bersatu dalam Film Jalan Pulang

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |03:34 WIB
JAKARTA - Dunia perfilman horor Indonesia kembali diramaikan dengan hadirnya Jalan Pulang. Film terbaru dari LEO Pictures yang menghadirkan sederet bintang horor terkenal tanah air. 

Film ini mempertemukan tiga aktris yang dikenal sebagai ratu horor modern—Luna Maya, Shareefa Daanish, dan Taskya Namya—dengan tiga aktor yang telah menjadi ikon dalam film-film horor berkualitas, yaitu Teuku Rifnu Wikana, Sujiwo Tejo, dan Kiki Narendra.

"Ini adalah pengalaman yang luar biasa bisa berkolaborasi dengan aktor-aktor hebat yang sudah dikenal dengan karakter-karakter horor mereka. Jalan Pulang menawarkan sesuatu yang berbeda," ujar Luna Maya.

Film ini juga semakin kuat dengan kehadiran aktor dan aktris berbakat seperti Saskia Chadwick, Ruth Marini, Widika Sidmore, dan Jajang C. Noer. "Saya merasakan energi yang luar biasa dari semua pemain, dan ini akan sangat terasa dalam setiap adegan," kata Shareefa Daanish.

