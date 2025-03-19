Kiesha Alvaro sempat Canggung Beradegan Mesra dengan Aurora Ribero dalam Film Komang

JAKARTA - Kiesha Alvaro berperan sebagai Raim Laode dalam film barunya, Komang. Raim merupakan komika sekaligus musisi yang menuai sukses besar lewat lagu Komang yang dirilis pada 22 Februari 2023.

Film tersebut berkisah tentang perjuangan Raim Laode dalam mendapatkan hati Komang Ade Widiandari, perempuan yang kini menjadi istrinya. Dalam film ini, Kiesha akan beradu akting dengan aktris cantik, Aurora Ribero.

Kiesha Alvaro sempat Canggung Beradegan Mesra dengan Aurora Ribero dalam Film Komang. (Foto: Instagram/@kiesha.alvaro)

Kiesha Alvaro mengaku, sempat merasa canggung dan gugup ketika melakoni beberapa adegan romantis bersama Aurora. Salah satunya, saat dia diharuskan menatap sang aktris dengan penuh cinta.

“Nah ini, lagi-lagi harus saya mention. Karena adu akting sama aktris ternama internasional, jadi sudah pasti yang enggak kuat dari awal itu ya saya,” ujar sang aktor saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (19/3/2025).

Kiesha menyadari bahwa Aurora tidak terlihat canggung beradegan mesra dengannya. “Sedangkan aku yang kayak, ‘Oh my God Aurora. Ini Aurora yang saya tahu dari lama?’ Mana harus tatap-tatapan gitu lagi,” imbuhnya.